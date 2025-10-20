رابطة العالم الإسلامي ترحّب بتوقيع باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار

البلاد (مكة المكرمة)
رحبت رابطةُ العالم الإسلامي بتوقيع حكومتي باكستان وأفغانستان الشقيقتين على الوقف الفوري لإطلاق النار.
رحبت رابطةُ العالم الإسلامي بتوقيع حكومتي باكستان وأفغانستان الشقيقتين على الوقف الفوري لإطلاق النار.
وفي بيانٍ للأمانة العامة، نوَّه معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى،
بهذه الخطوة الإيجابية من حكومتي البلدين، والتوافُق على إنشاء آليات لترسيخِ السلام والاستقرارِ الدائمين بينهما عبر المفاوضات،
بما يجنب -بإذن الله- البلدين وشعبيهما مخاطر النزاعات المسلحة ومآسيها، مؤكدًا دعم الرابطة الكامل لهذا المسارِ الإيجابي.