تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الغرافة
تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الغرافة

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1447 هـ      20 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

استقر الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستقبل الأهلي فريق الغرافة القطري،  مساء  اليوم، في ملعب الإنماء بجدة، في ثالث جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام الغرافة القطري على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي – ريان حامد – ميريح ديميرال – ماتيو دامس.

خط الوسط: فرانك كيسيه – زياد الجهني – إنزو ميو.

خط الهجوم: إيفان توني – رياض محرز – ماتيوس غونسالفيس.

m.samy

