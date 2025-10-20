ترمب يهدد بنزع سلاح حماس

البلاد (واشنطن)

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تهديده بإمكانية نزع سلاح حركة حماس في حال لم تتخل عنه طواعية، مؤكداً في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أمس (الأحد)، أن الحركة “عنيفة جدًا” وأن واشنطن ستتدخل إذا لم يتم الامتثال لما هو متوقع. ومع ذلك، أشار ترامب إلى أنه لا يوجد موعد صارم لتنفيذ هذه الخطوة، وأوضح أنه لا يرى حاجة لنشر قوات أميركية في قطاع غزة.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتواصل فيه الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس حول خرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وكانت خطة الرئيس ترمب، التي جرى التوافق عليها قبل أسبوع بين إسرائيل وحماس برعاية مصر وقطر وأمريكا وبمشاركة تركيا، نصت على تنحي حماس عن السلطة، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوع السلاح تحت إدارة لجنة فلسطينية بإشراف دولي، مع نشر مهمة دولية لإحلال الاستقرار وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية.

وتعكس هذه التطورات استمرار الضغوط الدولية والإقليمية على حماس، وسط تحديات كبيرة في تطبيق بنود اتفاق الهدنة، خاصة ما يتعلق بملف السلاح وإعادة الاستقرار إلى قطاع غزة.