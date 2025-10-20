الرياضة

المغرب بطلًا لكأس العالم للشباب

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1447 هـ      20 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

سجل المغرب إنجازًا تاريخيًا مساء الأحد بتتويجه بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025، التي أقيمت في تشيلي، عقب  انتصاره على المنتخب الأرجنتيني في نهائي البطولة بثنائية نظيفة؛ ليصبح أول بلد عربي يحقق هذا اللقب وثاني بلد أفريقي بعد غانا.

سجل ياسر زابيري هدفي اللقاء خلال الشوط الأول، ليمنح بلاده إنجازًا تاريخيًا.

وبفضل هذا الانتصار، أصبح المغرب أول دولة عربية تظفر بكأس العالم للشباب، بينما يعد ثاني بلد أفريقي يحصد اللقب بعد غانا التي توجت به عام 2009.

جاء الهدف الأول عبر تسديدة رائعة من ركلة حرة نفذها زابيري في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء، واضعا فريقه في المقدمة.

أما الهدف الثاني، فقد أتى في الدقيقة 29 بعد هجمة مرتدة من الجهة اليمنى قادها عثمان ماعما، الذي أرسل كرة عرضية تلقاها زابيري ليسددها مباشرة بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى.

كما نال النجم المغربي عثمان معما جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل هداف المنتخب المغربي ياسر زابيري على الكرة الفضية، وعادت البرونزية للاعب الأرجنتين ديلغادو.

 

