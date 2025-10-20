المغرب بطلًا لكأس العالم للشباب

وبفضل هذا الانتصار، أصبح المغرب أول دولة عربية تظفر بكأس العالم للشباب، بينما يعد ثاني بلد أفريقي يحصد اللقب بعد غانا التي توجت به عام 2009.
جاء الهدف الأول عبر تسديدة رائعة من ركلة حرة نفذها زابيري في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء، واضعا فريقه في المقدمة.
أما الهدف الثاني، فقد أتى في الدقيقة 29 بعد هجمة مرتدة من الجهة اليمنى قادها عثمان ماعما، الذي أرسل كرة عرضية تلقاها زابيري ليسددها مباشرة بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى.
كما نال النجم المغربي عثمان معما جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل هداف المنتخب المغربي ياسر زابيري على الكرة الفضية، وعادت البرونزية للاعب الأرجنتين ديلغادو.
🟣🎥 تقرير خاص | المغرب يحقق إنجازا تاريخيا ويتوج بلقب كأس العالم تحت 20 عاما بفوزه على الأرجنتين 2 – 0
🎙️ تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/bEIjtrrsEW
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) October 20, 2025