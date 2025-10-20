القادسية يعبر نيوم بثلاثية ويستعيد وصافة” روشن”

البلاد (جدة)
ونجح المكسيكي جوليان كينونيس في تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” لمصلحة فريقه القادسية في الدقائق 11 و 45 و 88 من عمر المواجهة، ليقوده إلى إنتصار ثمين.
وسجل الفرنسي الكسندر لاكازيت هدف نيوم الوحيد مع حلول الدقيقة 66 من عمر المواجهة. وانتزع القادسية الوصافة في جدول ترتيب دوري روشن بعد الفوز على نيوم ورفع رصيده إلى 13 نقطة.
وفي المقابل تجمد رصيد نيوم عند 9 نقاط واختل المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة.
