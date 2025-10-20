الرئيسية
القادسية يعبر نيوم بثلاثية ويستعيد وصافة” روشن”
القادسية يعبر نيوم بثلاثية ويستعيد وصافة” روشن”

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1447 هـ      20 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حسم فريق القادسية مباراته ضد مضيفه نيوم، التي جرت مساء الأحد في ختام الجولة “5” من دوري روشن السعودي.

ونجح المكسيكي جوليان كينونيس في تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” لمصلحة فريقه القادسية في الدقائق 11 و 45 و 88 من عمر المواجهة، ليقوده إلى إنتصار ثمين.

 

وسجل الفرنسي الكسندر لاكازيت هدف نيوم الوحيد مع حلول الدقيقة 66 من عمر المواجهة. وانتزع القادسية الوصافة في جدول ترتيب دوري روشن بعد الفوز على نيوم ورفع رصيده إلى 13 نقطة.

وفي المقابل تجمد رصيد نيوم عند 9 نقاط واختل المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة.

 

 

 

