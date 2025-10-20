السعودية ترحب بوقف النار بين باكستان وأفغانستان

البلاد (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، خلال جولة المفاوضات المنعقدة بالدوحة.

وقالت في بيان لها: “تؤكد المملكة دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار، وحرصها الدائم على استتباب الأمن بما يحقق الاستقرار والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني الشقيقين، وتتطلع إلى أن تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين”.

كما تثمن الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به كل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية في هذا الشأن.

واتفقت باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي عقدت بين وفدي البلدين في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة قطرية تركية.

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القادمة؛ لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف، الذي ترأس وفد بلاده في المفاوضات مع الجانب الأفغاني في الدوحة، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، مبينًا أن الاتفاق يضمن احترم البلدين سيادة بعضهما بعضًا.

وقال: “إن وفدي البلدين سيجتمعان من جديد في إسطنبول في 25 من شهر أكتوبر الحالي لمناقشة تفاصيل الاتفاق، معربًا عن تقدير بلاده لكل من قطر وتركيا على جهودهما في الوساطة”.