الاتحاد يدك شباك الشرطة العراقي برباعية في النخبة الآسيوية

البلاد (جدة)
استعاد فريق الاتحاد الثقة من جديد، ونجح في تحقيق فوز عريض على مضيفه الشرطة العراقي ببرباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.
تقدم الفريق العراقي مبكرًا في الدقيقة 5 عن طريق بسام شاكر، ولكن رد فريق الاتحاد جاء سريعًا؛ حيث سجل موسى ديابي هدف التعادل في الدقيقة 17.
واصل الاتحاد ضغطه الهجومي ونجح البرازيلي فابينيو في إحرازالهدف الثاني في الدقيقة 29؛ لينهي الاتحاد الشوط الأول متقدمًا 2-1.
في الشوط الثاني، واصل الاتحاد سيطرته على اللقاء، بالرغم من تعرض البرتغالي دانيلو بيريرا للطرد في الدقيقة 50، وبالفعل سجل الجزائري حسام عوار الهدف الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يعود مجددًا ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 76، مؤكدًا تفوق الاتحاد أداءً ونتيجة، ومعلنًا نفسه نجم المباراة الأول.
يُعد هذا الفوز هو الأول للبرتغالي سيرجيو كونسيساو مع الاتحاد، بعد توليه المهمة خلفًا للفرنسي لوران بلان.
وجاء الانتصار الكبير ليعيد الثقة داخل غرفة الملابس الاتحادية، خصوصًا بعد البداية الضعيفة آسيويًا أمام الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين.
بهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط في جدول ترتيب مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة، ليبدأ رحلته نحو استعادة التوازن والمنافسة على التأهل، فيما تجمّد رصيد الشرطة العراقي عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.
بسام شاكر يسجل الهدف الأول للشرطة العراقي في الدقيقة 5#الاتحاد 0 × 1 #الشرطةpic.twitter.com/sv6hBpE15L#صحيفة_البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الاتحاد_الشرطة@ittihad
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 20, 2025
موسى ديابي يسجل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 17#الاتحاد 1 × 1 #الشرطة_العراقيpic.twitter.com/mJNKHC5KP3#صحيفة_البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الاتحاد_الشرطة@ittihad
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 20, 2025
#البلاد | #الشرطة_الاتحاد#فابينيو يضيف الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 29#الاتحاد 2 × 1 #الشرطة_العراقيpic.twitter.com/o2KYFMrg0o#صحيفة_البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الاتحاد_الشرطة@ittihad
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 20, 2025
حسام عوار يضيف الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 61#الاتحاد 3 × 1 #الشرطة_العراقيpic.twitter.com/KJyChT4Thw#صحيفة_البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الاتحاد_الشرطة@ittihad
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 20, 2025
حسام عوار يضيف الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 75#الاتحاد 4 × 1 #الشرطة_العراقيpic.twitter.com/KohpQfLOKp#صحيفة_البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الاتحاد_الشرطة@ittihad
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 20, 2025