إنزاغي: نفتقد الدوسري في مواجهة السد

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1447 هـ      20 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
– الحمدان يطالب بحضور جمهور الهلال
 

محمد الجليحي (الرياض)

أبدى الإيطالي سيمون إنزاغي مدرب الهلال، استعداد فريقه لمواجهة السد القطري، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال اسيا للنخبة، وأكد أنه تابع آخر مباراتين لفريق السد، وتحدث عن قوة السد.

وعن ضغط المباريات في البطولة الآسيوية والدوري المحلي قال: إنه يقوم بعملية التدوير، ولكل مباراة ظروفها.


وعن إصابة سالم الدوسري أكد إنزاغي على عدم مشاركة افضل لاعب آسيوي في مواجهة السد، وأوضح أن إصابته حدثت أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي، وهو لاعب مهم جدًا لأي فريق.


وعن مباراته السابقة أمام الاتفاق في دوري روشن، أبدى مدرب الهلال سعادته بالنتيجة الكبيرة، وتمنى استمرار نغمة الفوز، وأشار إلى أن الثقة باتت أكبر للفوز في المباريات القادمة.

وعن غيابات فريق السد أمام الهلال، قال: إن أي مباراة ندخلها للفوز، والإصابات تحدث لأي فريق، ونحن أيضاً نعاني من غيابات كبيرة.
من جانبه، أكد عبدالله الحمدان سعادته بمشاركته مع المنتخب في التأهل لكأس العالم 2026، ورغبته الكبيرة في تحقيق البطولات مع الهلال، ومباراة السد تعتبر صعبة أمام فريق قوي.

