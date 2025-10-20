الأهلي يكتسح الغرافة ويتصدر أبطال آسيا للنخبة

البلاد (جدة)
استعاد فريق الأهلي توهجه القاري، واكتسح ضيفه الغرافة القطري برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الإنماء) بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
الانتصار ارتقى بالأهلي غلى صدارة مجموعة الغرب برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الوحدة الإماراتي، فيما تجمد رصيد الغرافة عند 3 نقاط في المركز الثامن.
بدأ الأهلي المباراة بأسلوب هجومي منظم، وفي الدقيقة 32، افتتح الفرنسي إنزو ميلوت التسجيل للأهلي. لم يتوقف الأهلي؛ إذ أضاف الإيفواري فرانك كيسيه هدفين متتاليين في الدقيقتين 38 و41 بعد تحركات ذكية وتمريرات متقنة من زملائه، ليُنهي الشوط الأول بنتيجة 3-0 وسط أداء هجومي ممتع للأهلي وهيمنة تامة على مجريات اللقاء.
في الشوط الثاني، واصل الأهلي هيمنته المطلقة على مجريات اللقاء، ومع الدقيقة 76 تمكن صالح أبو الشامات من إضافة الهدف الرابع لفريق الأهلي.
بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات، بعد فوزه في الجولة الأولى على ناساف الأوزبكي (4-2)، وتعادله في الجولة الثانية أمام الدحيل القطري (2-2).
إنزو ميلوت يسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 32#الأهلي 1 × 0 #الغرافةpic.twitter.com/G5Z3J2reuy#صحيفة_البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الأهلي_الغرافة@ALAHLI_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 20, 2025
#كيسيه يضيف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 38#الأهلي 2 × 0 #الغرافةpic.twitter.com/1qw2pmP48R#صحيفة_البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الأهلي_الغرافة@ALAHLI_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 20, 2025
فرانك كيسيه يضيف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 41#الأهلي 3 × 0 #الغرافةpic.twitter.com/5whY0jJjKN#صحيفة_البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الأهلي_الغرافة@ALAHLI_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 20, 2025
صالح أبو الشامات يضيف الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 76#الأهلي 4 × 0 #الغرافةpic.twitter.com/QLgYwxt39H#صحيفة_البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الأهلي_الغرافة@ALAHLI_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 20, 2025