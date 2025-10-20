الرياضة

الأهلي يكتسح الغرافة ويتصدر أبطال آسيا للنخبة

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1447 هـ      20 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

استعاد فريق الأهلي توهجه القاري، واكتسح ضيفه الغرافة القطري برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الإنماء) بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

الانتصار ارتقى بالأهلي غلى صدارة مجموعة الغرب برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الوحدة الإماراتي، فيما تجمد رصيد الغرافة عند 3 نقاط في المركز الثامن.

بدأ الأهلي المباراة بأسلوب هجومي منظم، وفي الدقيقة 32، افتتح الفرنسي إنزو ميلوت التسجيل للأهلي. لم يتوقف الأهلي؛ إذ أضاف الإيفواري فرانك كيسيه هدفين متتاليين في الدقيقتين 38 و41 بعد تحركات ذكية وتمريرات متقنة من زملائه، ليُنهي الشوط الأول بنتيجة 3-0 وسط أداء هجومي ممتع للأهلي وهيمنة تامة على مجريات اللقاء.

في الشوط الثاني، واصل الأهلي هيمنته المطلقة على مجريات اللقاء، ومع الدقيقة 76 تمكن صالح أبو الشامات من إضافة الهدف الرابع لفريق الأهلي.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات، بعد فوزه في الجولة الأولى على ناساف الأوزبكي (4-2)، وتعادله في الجولة الثانية أمام الدحيل القطري (2-2).

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *