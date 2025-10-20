آل الشيخ يعلن دخول موسم الرياض منصة Roblox العالمية

البلاد (الرياض)
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن إطلاق مجموعة من تجارب موسم الرياض الترفيهية داخل منصة الألعاب العالمية الشهيرة “روبلوكس”(Roblox)، في خطوة هي الأولى من نوعها تعكس مكانة المملكة الريادية في صناعة الترفيه، وتفتح آفاقًا جديدة لربط الجمهور العالمي بالموسم عبر عالم رقمي تفاعلي متكامل، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين.
وقال آل الشيخ:” إن موسم الرياض يقوم على الإبداع والاحتفال وتقديم تجارب غير مسبوقة تربط الناس من مختلف الثقافات، مؤكدًا أن منصة روبلوكس تُعد البيئة المثالية لنقل الموسم إلى جمهور عالمي من فئة الشباب واللاعبين”.
وأضاف:” إن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لرؤية الموسم في الابتكار والتوسع خارج الحدود التقليدية، ودعوة مفتوحة للمستخدمين في كل مكان لخوض موسم الرياض بطريقة جديدة كليًا”.
وتقدم التجارب الافتراضية داخل “Roblox” عوالم رقمية نابضة بالحياة تم تصميمها خصيصًا لتعكس هوية موسم الرياض ومناطقه الشهيرة، وفي مقدمتها “بوليفارد سيتي” و “بوليفارد وورلد”، حيث يعيش اللاعبون تجربة محاكاة واقعية بأسلوب لعب تفاعلي يدمج بين الاستكشاف، والمغامرة، والترفيه البصري، وتتيح “بوليفارد وورلد” للمستخدمين الانتقال بين ثقافات عالمية متعددة مثل باريس، الكويت، كوريا الجنوبية، وإيطاليا داخل بيئة واحدة، ما يعكس تنوع الموسم الحقيقي على أرض الواقع.
وتوفر التجارب الافتراضية أنشطة مبتكرة تمنح اللاعبين شعورًا حقيقيًا بالمغامرة، من بينها قيادة السيارات فوق البحيرة، وتسلق ديناصور عملاق، وركوب المنطاد، والطيران عبر التلفريك.
كما تقدم التجارب مجموعة من الألعاب المصغّرة التفاعلية المستوحاة من فعاليات موسم الرياض، من بينها لعبة التنس Six Kings Slam، ولعبة المطرقة التفاعلية (Whack-a-mole)، ولعبة صيد الكنوز، وجمع التذاكر الذهبية، واستبدالها بعناصر رقمية حصرية (UGC) تحمل هوية موسم الرياض.
ولا تتوقف التجارب عند هذا الحد، بل ستتطور باستمرار طوال فترة موسم الرياض من خلال تحديثات ومحتوى وأحداث جديدة تُضاف تباعًا للحفاظ على تنوّع التجربة وجاذبيتها، وتشمل هذه التحديثات إطلاق منطقة Beastland من MrBeast احتفالًا بالمنطقة الواقعية، بالإضافة إلى لعبة ملاكمة تحاكي النزالات العالمية التي يستضيفها الموسم، ولعبة مصارعة بالتزامن مع استضافة WWE Royal Rumble في الرياض، إلى جانب منافسة ضخمة بجوائز غير مسبوقة في Roblox، ما يجعل التجربة الرقمية امتدادًا افتراضيًا للموسم الواقعي.
وقد طورت هذه التجارب بالتعاون مع شركة The Gang، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء تجارب الألعاب والعناصر الرقمية (UGC) للعلامات التجارية الكبرى.
وتجسد هذه الخطوة رؤية موسم الرياض في الجمع بين الواقع والعالم الافتراضي، حيث تُمكِّن التجربة الملايين من مختلف الأعمار واللغات والثقافات من التفاعل مع الموسم والمشاركة في فعالياته دون حدود جغرافية. كما تمثل دخولًا إستراتيجيًا إلى أحد أكبر مجتمعات الألعاب في العالم، مما يعزز الحضور الدولي للموسم ويعكس مكانته العالمية الرائدة في الترفيه.