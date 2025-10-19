يايسله: مازال شغفي مستمرًا مع الأهلي.. ونسعى للانتصار غداً آسيوياً

بدر النهدي (جدة)

قال الألماني ماتياس يايسله في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأهلي والغرافة في النخبة الآسيوية: للأسف، لم نصل للمستوى المطلوب خصوصاً في آخر لقاء أمام الشباب. كان يجب علينا أن نتحلى بالخطورة، وإبعاد الشباب عن مرمانا، ولكن سنحاول التطوير للانتصار خلال المباراة القادمة آسيويًا.

وأضاف: نعي أن مباراة الغرافة بعد التعثر الأخير في الدوري أمام الشباب ليست سهلة، لكننا متحمسون للقاء الآسيوي أمام جماهيرنا التي تمنحنا دافعًا كبيرًا.

وأردف: نحاول أن نلعب بأفضل 11 لاعبا بالتشكيلة الأساسية في كل مباراة، ولو اختلفت نتيجة المباراة سيختلف الكلام عن التشكيل.

وأجاب يايسله عم إذا كان مازال لديه الشغف والحماس خلال المرحلة المقبلة، لا سيما بعد النتائج السلبية، التي يقدمها مؤخراً، فقال الألماني :غير صحيح تمامًا، أدعوكم بأن تُشاهدوا يوم عمل كاملا معنا في النادي؛ لتشاهدوا الشغف وحجم العمل المقدّم في التدريبات، الأمر لا يتعلق بالعقد إطلاقًا.

من جانبه، قال المحترف الفرنسي فالنتين أتانجانا: أمامنا لقاء صعب أمام الغرافة، وفي آخر مباراة في دوري أبطال آسيا تعادلنا أمام الدحيل، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا لتعويض التعثر الأخير.