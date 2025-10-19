ياغي يؤكد أن تمكين ولي العهد أسهم في مسيرته العملية.. والسواحه: دعم القيادة حقق المنجزات لأبناء وبنات الوطن

البلاد (كاليفورنيا- واشنطن)

احتفى وفد منظومة التقنية والابتكار والفضاء برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، إلى جانب الطلاب السعوديين في جامعة كاليفورنيا بيركلي بالبروفيسور عمر ياغي؛ العالم السعودي الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025؛ تقديرًا لإسهاماته العلمية الرائدة، التي رسخت حضور المملكة في المشهد العلمي والبحثي العالمي.

ونقل السواحه تحيات وتبريكات القيادة للبروفيسور عمر ياغي على المنجز التاريخي، الذي حققه للوطن وللعالم العربي والإسلامي، كما اطلع على أبحاث البروفيسور ياغي في الكيمياء والشراكة البحثية، التي تجمع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع جامعة كاليفورنيا بيركلي.

وعبر السواحه عن فخره واعتزازه بما يحققه أبناء وبنات الوطن من تميز أكاديمي وبحثي في أرقى الجامعات العالمية، مؤكدًا أن هذه المنجزات ما كانت لتتحقق؛ لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وحرصها على تمكين الكفاءات الوطنية واستثمار طاقاتها في مسيرة التنمية والتقدم. وأشاد السواحه بجهود الطلاب السعوديين المبتعثين، مؤكدًا أنهم يمثلون طليعة وطنية تحمل رسالة العلم والمعرفة، ويسهمون بإنجازاتهم في بناء اقتصاد وطني متقدم، يقوم على الإبداع والابتكار، ويرسخ مكانة المملكة في مصاف الدول الرائدة عالميًا.

فيما ألقى البروفيسور ياغي كلمة استعرض فيها رحلته العلمية وتجربته في مجالات البحث والابتكار، مؤكدًا أن دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – للعلم والعلماء هو المحرك الأساسي لنهضة الوطن وتقدمه.

وأشار البروفيسور ياغي إلى أن دعم وتمكين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار -حفظه الله- ساهم في دعمه في مسيرته العلمية والبحثية، مشددًا على دور المبتعثين في مواصلة المسيرة وصناعة مستقبل المملكة القائم على المعرفة والابتكار.

من جهة ثانية، عقد عبدالله السواحه، في الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا مع الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة Waymo تيكيدرا ماواكانا، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز التعاون مع كبرى شركات التقنية العالمية في تطوير منظومات التنقل الذكي، ونظم القيادة الذاتية.

وشهد الاجتماع مناقشة الشراكة في تطوير تقنيات مستقبلية تسهم في بناء حلول النقل الذكي وتمكين الابتكار في مجالات القيادة الذاتية، بما يدعم توجهات المملكة نحو تعزيز استدامة المدن ورفع كفاءة منظومة النقل الحديثة.