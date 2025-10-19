المحليات

في طريقها إلى قطاع غزة.. وصول مساعدات سعودية جديدة إلى العريش

البلاد (العريش)
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس (السبت)، الطائرة الإغاثية السعودية الـ69، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة. وتحمل الطائرة السعودية الـ69 على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة. تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة، التي يعاني منها القطاع.

