ضبط 23 ألف مخالف وترحيل 13.7 ألف

البلاد (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط أكثر من 23 ألف مخالف خلال أسبوع، بينهم 13.6 ألف مخالف لنظام الإقامة، و4.8 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و4.7 ألف مخالف لنظام العمل. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن الحملات، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، أسفرت عن ضبط 2061 شخصاً خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 43% منهم يمنيو الجنسية، و56% إثيوبيو الجنسية، في حين تم ضبط 27 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وأشار البيان إلى ضبط 17 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 31.6 ألف وافد مخالف. وجرى إحالة نحو 23 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3.6 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13.7 ألف مخالف.