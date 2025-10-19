بمشاركة 208 جهات عارضة من كبرى الشركات العالمية.. انطلاق المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية

البلاد (الرياض)

ينطلق اليوم في واجهة روشن بالعاصمة الرياض، المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية في نسخته الثانية، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية”سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ويستمر يومين، بمشاركة واسعة من الجهات المحلية والدولية المتخصصة في صناعة النقل السككي، تحت شعار”نقود التحول، ونصنع المسار”

ويُعد هذا الحدث من أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة، الذي يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز التكامل اللوجستي إقليميًا ودوليًا؛ إذ يشهد حضور عدد من الوزراء من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب مسؤولين حكوميين، ورؤساء شركات عالمية، وممثلين عن هيئات دولية.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 208 جهات عارضة من كبرى الشركات العالمية والمحلية، من أكثر من 22 دولة لعرض أحدث التقنيات المرتبطة بصناعة السكك الحديدية، ومن ذلك حلول الصيانة الذكية، ونظم التحكم، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، في ظل توجه عالمي متزايد نحو النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتتضمن أعمال المؤتمر جلسات حوارية يشارك فيها نخبة من الخبراء وقادة القطاع، ويتجاوز عدد المتحدثين 200 متحدث يمثلون عددًا من دول العالم، لاستعراض أبرز التجارب الدولية في تخطيط وتمويل وتشغيل مشاريع السكك الحديدية، وسبل تحقيق التكامل بين أنظمة النقل، وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال الحيوي.