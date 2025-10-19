الرياض تحتضن ختام مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الآسيوية لكرة القدم 2025

اختُتمت اليوم رؤساء وأمناء الاتحادات الآسيوية لكرة القدم بمشاركة نخبة من قادة كرة القدم العالمية وخبراء الصناعة الرياضية، وسط أجواء مثمرة هدفت إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

واستمر المؤتمر، الذي نظمه الاتحاد السعودي لكرة القدم على مدى ثلاثة أيام، وشهد مناقشة العديد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتطوير كرة القدم في القارة؛ حيث جدد المشاركون دعمهم الكامل لرؤية الاتحاد الآسيوي الرامية إلى الارتقاء باللعبة وتوسيع آفاقها المستقبلية.

وافتتحت هيذر غاريوك، الرئيسة التنفيذية والأمينة العامة المؤقتة للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، فعاليات اليوم الثالث بعرض تناول الجوانب التكتيكية والتجارية لكرة القدم، موضحة كيف أصبحت اللعبة نموذجًا متكاملاً للابتكار والإدارة الحديثة في الصناعة الرياضية.

كما قدّم ريغز يونان، نائب الرئيس العالمي لمنصة تنظيم العمل Gloat، عرضًا تناول فيه دور الذكاء الاصطناعي في تطوير كرة القدم، واستعرض كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات اتخاذ القرار داخل الأندية والاتحادات.

وفي ختام المؤتمر رئيس الاتحاد الاسيوي أن هذا التجمع يمثل منصة مثالية للحوار البنّاء وتبادل الرؤى التي ترسم ملامح المستقبل، مشددًا على أهمية العمل المشترك بين الاتحادات الأعضاء لتحقيق التطور المنشود.

وأضاف أن الاتحاد الآسيوي يواصل تنفيذ برامج تطويرية مبتكرة تستهدف الاتحادات الوطنية والإقليمية، في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي ودفع كرة القدم الآسيوية نحو مرحلة جديدة من التميز والاستدامة.