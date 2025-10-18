الإقتصاد

100 عارض محلي ودولي يستعرضون خدماتهم ومنتجاتهم في “بيبان 2025” عبر “باب السوق”

26 / ربيع الآخر / 1447 هـ      18 أكتوبر 2025
البلاد (الرياض)
يحتضن ملتقى “بيبان 2025″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، أكثر من (100) عارض من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من داخل المملكة وخارجها ضمن ” باب السوق”.
ويشارك في “باب السوق” (80) عارضًا من رواد الأعمال، و(20) عارضًا في منطقة المطاعم، و(10) عارضين في المنطقة الداخلية، فيما توزّعت الأجنحة بحسب القطاعات لتشمل الأزياء والجمال، الرياضة والصحة، الحرف اليدوية، البيئة، السياحة، المأكولات والمشروبات، إضافة إلى أجنحة خاصة بالميز التنافسية، بما يعكس تنوع التجارب المعروضة أمام الزوار والمستثمرين.
ويُعد “باب السوق” بمثابة منطقة مصممة خصيصًا لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم، وربطهم بالعملاء المحتملين، إلى جانب تمكين المستثمرين من الاطلاع على التجارب والابتكارات والمنتجات على أرض الواقع.
ويؤكد “باب السوق”، إضافة إلى أبواب الملتقى الأخرى، دوره بصفته وجهة رئيسة لدعم الابتكار والإبداع، وتحفيز الشباب ذوي الأفكار المبدعة، وتوسيع دائرة حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والدولية، بما يعزز من تنافسية المملكة على خريطة ريادة الأعمال العالمية.
ويمكن للراغبين في التسجيل وحضور فعاليات الملتقى زيارة الرابط: https://bibanglobal.sa/ar/registration.
