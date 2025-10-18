الإقتصاد

محافظة جدة تستضيف معرض جدة الدولي للمركبات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع 2025 “أوتوكير جدة”

26 / ربيع الآخر / 1447 هـ      18 أكتوبر 2025
البلاد (جدة)
تستضيف محافظة جدة معرض جدة الدولي للمركبات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع 2025 “أوتوكير جدة”، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2025 في مركز جدة للمعارض والفعاليات بمدينة جدة.
ويعد المعرض منصة متكاملة لعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في مجالات الصيانة، قطع الغيار، الزيوت، تجهيزات مراكز الخدمة، وقطاعات أخرى عدة، ويهدف إلى تعزيز الاستثمار والتعاون عبر ربط الموردين والموزعين بالشركات والعملاء المحتملين، ونشر الوعي بأهمية خدمات ما بعد البيع في تحسين كفاءة المركبات وإطالة عمرها، وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في الصيانة والتجهيزات، وتطوير السوق المحلي في قطاع المركبات وتشجيع الابتكار.
ويتيح المعرض للشركات عرض منتجاتهم وخدماتهم أمام جمهور متخصص، وللمستثمرين التعرف على أحدث الحلول والفرص الاستثمارية، وللأفراد الاطلاع على أحدث تقنيات العناية بالمركبات والاستفادة من خبرات مباشرة.
ويأتي المعرض متماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد، ودعم الصناعات المحلية، مما يجعله منصة إستراتيجية لدعم قطاع خدمات المركبات محليًا وإقليميًا.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

