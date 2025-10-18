جدة سوبر دوم تحتضن فعالية “معرض العطور” ضمن موسم جدة 2025

البلاد (جدة)
انطلقت أمس فعالية “معرض العطور Perfume Expo” ضمن فعاليات موسم جدة 2025، لتُقدّم تجربة حسية تجمع بين مفاهيم الفخامة والابتكار في عالم صناعة العطور، حيث تضم مجموعة واسعة من العطور المحلية والدولية والعالمية، وتستمر 11 يومًا، في أجواء تزخر بالأنشطة المبتكرة والتجارب التفاعلية في جدة سوبر دوم.
وشهد الحدث منذ ساعاته الأولى إقبالًا كبيرًا من الزوار، بفضل ما يقدمه من تنوع لافت، إذ يضم نخبة من أبرز دور العطور المحلية والخليجية والعالمية، إضافة إلى أكثر من 90 علامة تجارية تشارك بإطلاقات حصرية وعروض مميزة، وتتيح للضيوف استكشاف أحدث الابتكارات في عالم العطور الفاخرة.
ويتمكن الزوار خلال تجولهم في أروقة المعرض من التفاعل المباشر مع خبراء العطور عبر مختبر الروائح التفاعلي، ويمكنهم تركيب عطورهم الخاصة، إلى جانب المشاركة في ورش عمل متخصصة، وجلسات حوارية، ولقاءات مع مختصي هذه الصناعة من مختلف أنحاء العالم، كما يعيش محبو العطور تجارب فريدة من خلال منصات تفاعلية تستعرض أنواع العود والعطور الشرقية والغربية، بأسلوب مبتكر يحمل لمسة من أجواء جدة المميزة، بالتزامن مع إقامة مجموعة من العروض الموسيقية الحيّة والأنشطة الترفيهية المميزة، التي تستمر طيلة فترة إقامة هذا الحدث النوعي، مما يضيف بعدًا تفاعليًّا وتجريبيًّا فريدًا للزوار.
ويجسد “معرض العطور Perfume Expo” توجه موسم جدة نحو تقديم فعاليات نوعية تواكب تطلعات الجمهور المحلي والدولي، وتعزز حضور مدينة جدة على خارطة الفعاليات العالمية، ضمن مشهد ترفيهي وثقافي متجدد يعبّر عن طابع جدة المتفرّد.
ويأتي موسم جدة 2025 ليؤكد مكانة مدينة جدة بصفتها وجهة سياحية وترفيهية عالمية، من خلال ما يقدمه من فعاليات متنوعة تجمع بين الثقافة والفنون والترفيه والرياضة، وتُبرز مقوماتها الطبيعية والبحرية والتاريخية، كما يعزز الموسم دورها بصفتها محركًا رئيسيًا في تنشيط السياحة الداخلية وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.