جدة أولى محطات الحملة الترويجية لكأس العرب قطر 2025
جدة أولى محطات الحملة الترويجية لكأس العرب قطر 2025

صحيفة البلاد      18 أكتوبر 2025

البلاد (جدة)

‏أطلقت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب قطر 2025، الحملة الترويجية للبطولة في الردسي مول بمدينة جدة، ضمن جولتها العربية التي تهدف إلى التعريف بالبطولة وتعزيز التفاعل الجماهيري قبل انطلاق المنافسات في شهر ديسمبر المقبل.

‏وشهدت الفعالية، التي تستمر حتى 19 أكتوبر، توافدًا كبيرًا من الزوار والجماهير الذين حرصوا على التصوير مع كأس البطولة، والتعرف على تاريخ البطولة التي تعد من أعرق المنافسات الكروية على مستوى المنتخبات العربية، وتنظم تحت إشراف الاتحاد العربي لكرة القدم.

‏وتتضمّن الجولة الترويجية معارض تفاعلية وأركانًا تعريفية تستعرض أبرز لحظات نسخ البطولة السابقة، إضافة إلى أنشطة مخصصة للأطفال وعروض مرئية تسلط الضوء على استعدادات دولة قطر لاستضافة الحدث في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، في ستة ملاعب مونديالية كانت قد شهدت مباريات خلال النسخة التاريخية من كأس العالم 2022.

‏يُذكر أن مدينة جدة أولى محطات الجولة بالمملكة، ثم ستتجه إلى العاصمة الرياض في بوليفارد الرياض (12-16) نوفمبر، ثم تتجه بالشهر ذاته إلى الدمام في النخيل مول (19-23).

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

