الهلال يقسو على الاتفاق بخماسية في ” روشن”

26 / ربيع الآخر / 1447 هـ      18 أكتوبر 2025

البلاد (جدة)

نجح فريق الهلال في تحقيق فوز كبير على مضيفه الاتفاق، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سيطر نادي الهلال على المباراة منذ الدقيقة الأولى، وافتتح المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو مهرجان الأهداف الهلالية في الدقيقة 23، بعد لمسة سحرية من تحت أقدام حارس الاتفاق.

وأضاف الأوروجوياني دراوين نونيز الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة 39، بعد تمريرة رائعة من البرازيلي مالكوم.

ومع انطلاق الشوط الثاني من المباراة، لم ينتظر الهلال كثيرًا لمواصلة هيمنته على اللقاء؛ حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ترجمها روبن نيفيز بنجاح في شباك الاتفاق.

وعزز ماركوس ليوناردو من غلته التهديفية؛ حيث سجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 55، بعد تبادل الكرة مع نونيز، ليحولها البرازيلي إلى شباك الاتفاق برأسية سهلة.

وفي الدقيقة 74، أرسل المتألق سيرجي سافيتش كرة عرضية متقنة على رأس داروين نونيز، الذي حول الكرة بكل سهولة إلى مرمى الاتفاق معلنًا عن هدفه الثاني في المباراة والخامس للهلال.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 11 في المركز الثاني، فيما ظل نادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

