النصر يعزف منفردًا في صدارة “روشن”

البلاد (جدة)
تصوير (عبدالله الفهيدي)
واصل فريق النصر عروضه القوية، واستمر في صدارة دوري روشن للمحترفين منفردًا بالعلامة الكاملة 15 نقطة، بعد مرور 5 جولات من عمر البطولة.
النصر دك شباك فريق الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.
سيطر نادي النصر على مجريات المباراة بحثًا عن هدف مبكر، عن طريق خط الهجوم الناري؛ المكون من رونالدو وفيليكس وكومان وماني.
افتتح البرتغالي جواو فيليكس أهداف النصر في الدقيقة 13 من عمر المباراة. وفي الشوط الثاني، نجح الفتح في خطف هدف التعادل بواسطةا سفيان بن دبكة في الدقيقة 54.
بعد هدف الفتح، ضغط النصر على دفاعات الفتح من أجل خطف الأسبقية؛ حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النصر بعدما لمس مدافع الفتح الكرة بيده، ولكن أهدرها كريستيانو رونالدو في الدقيقة 59 بعد تألق أمين بخاري حارس الفتح، ولكن سرعان ما سجل رونالدو هدفًا رائعًا في الدقيقة 60، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف جواو فيليكس الهدف الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة 68.
وفي الدقيقة 75، شارك الفرنسي كينجسلي كومان في مهرجان الأهداف؛ حيث استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية داخل شباك الفتح.
واختتم جواو فيليكس بالهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 80 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الهلال، فيما حل الفتح في المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة.
