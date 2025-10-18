الحزم يحقق فوزه الأول في ” روشن” على حساب الأخدود

البلاد (جدة)
حقق فريق الحزم انتصارًا ثمينًا على مضيفه الأخدود بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدم نواف الحبشي لفريق الحزم بعد مرور 20 دقيقة، وأدرك الأخدود التعادل عبر غسان هوساوي في الدقيقة 33.
وعاد الحزم للتقدم من جديد بواسطة أحمد النخلي قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق.
بتلك النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى 5 نقاط بعد فوزه الأول في المسابقة، ليحتل المركز الثاني، بينما تلقى الأخدود الخسارة الخامسة تواليًا، واستمر بلا رصيد في المركز قبل الأخير.
