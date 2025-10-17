يايسله مدرب الأهلي: أداؤنا غير متوقع أمام الشباب

بدر النهدي (جدة) قال الألماني ماتياس يايسله مدرب النادي الاهلي عقب اللقاء امام الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن: إن المباراة كانت صعبة وغير متوقعة، وكانت تحمل الكثير من الالتحامات الثنايية، وكان من المفترض أن نبعد الشباب بطرق شتى عن الكثافة الدفاعية.

وأضاف: في مثل هذه المباريات؛ اذا لم تضف هدفا، ستعاقب بهدف قاتل في الأخير.

وعن تشكيلة اللقاء وطرق التدوير الذي يعمل بها خلال المباريات، قال الألماني: دائما أدفع بأفضل العناصر، ونعمل على الاستفادة أيضاً من الأخطاء الحاصلة؛ للحصول على التشكيل الأمثل.