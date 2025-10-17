الرياضة

يايسله مدرب الأهلي: أداؤنا غير متوقع أمام الشباب

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1447 هـ      17 أكتوبر 2025

بدر النهدي (جدة)

قال الألماني ماتياس يايسله مدرب النادي الاهلي عقب اللقاء امام الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن: إن المباراة كانت صعبة وغير متوقعة، وكانت تحمل الكثير من الالتحامات الثنايية، وكان من المفترض أن نبعد الشباب بطرق شتى عن الكثافة الدفاعية.

وأضاف: في مثل هذه المباريات؛ اذا لم تضف هدفا، ستعاقب بهدف قاتل في الأخير.
وعن تشكيلة اللقاء وطرق التدوير الذي يعمل بها خلال المباريات، قال الألماني: دائما أدفع بأفضل العناصر، ونعمل على الاستفادة أيضاً من الأخطاء الحاصلة؛ للحصول على التشكيل الأمثل.
وعن التكتل الدفاعي الذي يواجهه في المباريات؛ قال: يكون الاعتماد على خلق الفرص بشكل فردي في الغالب، واليوم لم نوفق في كثير من الالتحامات التي تخلق لنا فرصا تحقق الأهداف.
