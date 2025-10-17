مدرب الشباب: الحكم أهدى الأهلي ركلة جزاء

قال مدرب نادي الشباب الأسباني الغواسيل بعد لقاء الأهلي و الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن: لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ولكن علينا أن نقول بأن الحكم أهداهم ركلة جزاء، وهنا أشكر اللاعبين على مجهوداتهم رغم النقص العددي للقيام بأدوارهم.
وأردف: أردنا الانتصار ولكننا لم نكن في يومنا، وهنا لابد أن أراهن على اللاعبين وطريقة أدائهم مع دراسة الخصم، وخطتي اليوم بأن امنحهم الاستحواذ ليكون استحواذا سلبيا، وأيضاً كنا اقوياء دفاعياً اثناء مجريات المباراة.
وأضاف: مازلت غير مقتنع بأن رصيدنا 5 نقاط وانا اتعامل مغ معدل عمري صغير جداً، وانا اطور ذلك، وهناك لاعبون جاؤوا بعد بداية الدوري، وفي مباراة اليوم عانينا من النقص بسبب الاصابات، ونحن مازلنا في طور التطوير.
