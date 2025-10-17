تطوير استاد الملك فهد الدولي يجري على مدار الساعة

جدة (بدر النهدي)

تستمر أعمال تطوير استاد مدينة الملك فهد الرياضية؛ حيث بدأ مشروع تطوير ملعب الملك فهد الدولي في ديسمبر من عام 2023 ، بهدف تحديثه لإستضافة أحداث رياضية دولية كبرى، و شملت الأعمال الأولية إزالة شاملة للمقاعد والمرافق القديمة، وإزالة أرضية الملعب ومضمار الجري، وتفكيك الإضاءة والأنظمة.

وحسب الخطة من المتوقع الانتهاء من التطوير بحلول عام 2026، لتوسيع السعة إلى أكثر من 70,200 مقعد وإضافة مرافق رياضية وترفيهية جديدة.

وقد أعلنت وزارة الرياضة بأن الأعمال القائمة شملت أكثر من 2,970,000 ساعة عمل في المشروع ، ليكون العمل على مدار الساعة من خلال فترات صباحية ومسائية مع استكمال أعمال الحفر بكمية جاوزت 790,000 متر مكعب وجاهزية أكثر من 2,503 عنصراً خرسانياً مسبق الصب لتركيبها في الموقع، تونفيذٍ أكثر من 1,371 أساساً عميقاً لدعم الهيكل الإنشائي.

كما تم رفع معدلات تحويل نفايات الهدم والبناء ، وغرز المواد القابلة للتدوير وإرسالها لمرافق إعادة التدوير.