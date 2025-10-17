الشباب يخطف نقطة ثمينة من الأهلي في روشن

البلاد (جدة)
خطف فريق الشباب تعادلًا قاتلًا من أمام مضيفه الأهلي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.
احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 15، أحرز منها اللاعب الإنجليزي إيفان توني هدف الهدف الأول لأصحاب الأرض.
سجل الشباب هدفًا في الدقيقة 21، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليستمر تقدم الأهلي.
في الدقيقة 70، قرر مدرب الأهلي ماتياس يايسله، الدفع باللاعب صالح أبو الشامات بدلًا من زميله النجم الجزائري رياض محرز، لتنشيط الشق الهجومي.
أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الأهلي علي مجرشي في الدقيق 72، بعدما تدخل بطريقة قوية ضد لاعب الشباب.
وتلقى لاعب الشباب محمد الشويرخ بطاقة حمراء في الدقيقة 75، لتزداد المعاناة ويكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
وفي الدقيقة 87، تمكن اللاعب جوش براونهيل من تسجيل هدف التعادل لفريق الشباب.
بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الخامس، والشباب إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني عشر.
