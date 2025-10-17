“الرياض” تشهد انطلاق الحملة الترويجية لبطولة كأس العرب قطر 2025

وأكد الرئيس التنفيذي على تطبيق جميع الإجراءات الكفيلة بنجاح البطولة.

وعن الحضور الجماهيري، أبدى سعادته بالطلب الكبير على شراء تذاكر المباريات خاصة بعد المستويات الكبيرة التي قدمتها المنتخبات العربية، وتأهل سبعة منتخبات عربية حتى الآن إلى مونديال 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا. وأضاف: ستكون هناك تميمة خاصة للبطولة سيعلن عنها قريبا.

من جانب آخر، ذكر حسن الكواري أن هناك جانبا ترويجيا للجماهير وتعاونا مع شركات النقل؛ لتوفير عملية نقل ناجحة للجماهير وتوفير اعلى سبل الراحة لحضور بطولة العرب في قطر.

اما على الجانب الإعلامي، فأشارت فاطمة النعيمي المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام إلى وجود طلب كبير لتغطية البطولة؛ تجاوز 2800 طلب إعلامي، ولا زال المجال متاحا لتقديم طلب التغطية الإعلامية للبطولة.