الخلود يقسو على النجمة بخماسية ويرتقي لـ” الرابع”

البلاد (جدة)

اكتسح فريق الخلود نظيره النجمة بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن.

افتتح محمد صوعان التسجيل مبكرًا للخلود في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك علي جاسم التعادل للنجمة في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 24، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الخلود، نفذها بنجاح راميرو إنريكي ليمنح فريقه التقدم مجددًا.

وأضاف ميزياني ماوليدا الهدف الثالث في الدقيقة 45+1، لينهي الخلود الشوط الأول متفوقًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في الشوط الثاني، واصل الخلود تفوقه الهجومي، حيث سجل هتان باهبري الهدف الرابع في الدقيقة 84، قبل أن يختتم عبدالعزيز العليوة مهرجان الأهداف بالخامس في الدقيقة 90.

بهذا الفوز، رفع الخلود رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما بقي النجمة دون أي نقطة في المركز الأخير بعد مرور خمس جولات.