التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والاتحاد

البلاد (جدة)
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة فريق الفيحاء أمام ضيفه فريق الاتحاد، التي اُقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب المجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر دوري روشن للمحترفين.
سجل فاشون ساكالا هدف التقدم لفريق الفيحاء في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، ورد أحمد الغامدي بهدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 64، وأهدر كريم بنزيما فرصة انتصار الاتحاد بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.
وقاد المدرب البرتغالي سيرجو كونسيساو الاتحاد في أول اختبار له بعد توليه المهمة خلفًا للفرنسي لوران بلان.
وواصل الاتحاد نزيف النقاط بعد الخسارة أمام النصر في الجولة الماضية.
بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، والفيحاء قفز إلى المركز التاسع برصيد 8 نقاط.
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#ساكالا يسجل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 45#الاتحاد 0 × 1 #الفيحاءpic.twitter.com/LXq8kpjehm#صحيفة_البلاد | #نادي_الاتحاد | #نادي_الفيحاء | #الاتحاد_الفيحاء@AlfayhaSC | @ittihad | @SPL
أحمد الغامدي يسجل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 63#الاتحاد 1 × 1 #الفيحاءpic.twitter.com/m5JhFePHMX#صحيفة_البلاد | #نادي_الاتحاد | #نادي_الفيحاء | #الاتحاد_الفيحاء@AlfayhaSC | @ittihad | @SPL
