الرئيسية
/
/
/
/
/
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والاتحاد
الرياضة

التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والاتحاد

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1447 هـ      17 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة فريق الفيحاء أمام ضيفه فريق الاتحاد، التي اُقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب المجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر دوري روشن للمحترفين.

سجل فاشون ساكالا هدف التقدم لفريق الفيحاء في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، ورد أحمد الغامدي بهدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 64، وأهدر كريم بنزيما فرصة انتصار الاتحاد بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وقاد المدرب البرتغالي سيرجو كونسيساو الاتحاد في أول اختبار له بعد توليه المهمة خلفًا للفرنسي لوران بلان.

وواصل الاتحاد نزيف النقاط بعد الخسارة أمام النصر في الجولة الماضية.

بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، والفيحاء قفز إلى المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *