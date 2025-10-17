الرياضة الأخضر السعودي يتقدم في تصنيف الفيفا

البلاد (جدة) قفز المنتخب الوطني السعودي مركزًا واحدًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمنتخبات عن شهر أكتوبر. جاء المنتخب السعودي وفقًا للتصنيف الذي أصدره “فيفا” اليوم الجمعة في المركز الـ 58 بعدما كان يحتل المرتبة الـ 59 في تصنيف سبتمبر. وانتزع الأخضر بطاقة الترشح إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدُّر مجموعته في ملحق آسيا. وعلى المستوى العالمي تصدر المنتخب الإسباني الترتيب وجاءت الأرجنتين في المركز الثاني ثم فرنسا ثالثًا وإنجلترا في المرتبة الرابعة، والبرتغال احتلت المركز الخامس. آسيويًا تصدر المنتخب الياباني التصنيف القاري ثم منتخب إيران حل ثانيًا وكوريا الجنوبية احتلت المرتبة الثالثة، بينما جاء الأخضر السعودي في الترتيب الثامن. وعربيًا جاء المنتخب الوطني السعودي في المركز السابع بعدما تصدر المنتخب المغربي تصنيف العرب وجاءت مصر ثانيةً والجزائر في المركز الثالث.