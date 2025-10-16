موسكو تخطط لنشر مليوني جندي احتياط.. أوكرانيا تغرق في الظلام

البلاد (كييف، موسكو)

شهدت أوكرانيا تصاعداً خطيراً في الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية، حيث أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية”أوكرينيرغو” عن انقطاع التيار الكهربائي في 8 مناطق على الأقل، بعد تعرض منشآت الطاقة لضرر بالغ نتيجة الغارات الروسية الأخيرة.

وقالت الشركة عبر قناتها على “تلغرام”:” إن الوضع الصعب في منظومة الطاقة نتيجة الهجمات الروسية أجبرنا على قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ”، مشيرة إلى أن الانقطاعات شملت مناطق سومي وخاركيف وبولتافا ودنيبروبيتروفسك، إلى جانب انقطاعات جزئية في كييف وكيروفوغراد وتشيركاسي وزابوريجيا. وفي وقت لاحق، أعلنت شركة “دي تي إي كيه” إلغاء بعض عمليات قطع الكهرباء في العاصمة.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة”إثارة الفوضى” بين السكان عبر هذه الضربات التي طالت أيضاً قطاع الغاز، في وقت تشن فيه القوات الأوكرانية ضربات انتقامية على مصافي النفط الروسية ومحطات الكهرباء قرب الحدود، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في بعض المناطق الروسية.

وفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلنت روسيا أنها تعمل على تعديل تشريعي يسمح بنشر نحو مليوني جندي احتياط في أوكرانيا، في محاولة لتعزيز قواتها الحالية البالغ عددها نحو 700 ألف جندي. ويتيح التعديل الجديد للرئيس فلاديمير بوتين استدعاء قوات الاحتياط في أوقات السلم، دون الحاجة لإعلان حالة الحرب، بما يخدم استراتيجية موسكو لتجنب التعبئة العامة الشاملة التي واجهت رفضاً شعبياً خلال سبتمبر 2022.

وقال نائب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروسي، ألكسي جورافليف: ” إن قوة الاحتياط المكونة من مليوني جندي محترفين في مجالهم، ولم يكن بالإمكان الاستفادة منهم إلا في الأحكام العرفية أو التعبئة العامة”، مشيراً إلى أن التعديل يسمح بنشرهم خارج البلاد، خاصة في منطقتي سومي وخاركيف حيث تحاول موسكو تحقيق مكاسب ميدانية جديدة.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع أندريه كارتابولوف أن التعديل يعكس رغبة روسيا في الحفاظ على زخم العمليات العسكرية دون اللجوء إلى التعبئة الشاملة، مستفيدين من القوات الاحتياطية ومن الدعم المقدم من مقاتلين أجانب، بما في ذلك من كوريا الشمالية.