منطقة “الكويت” هوية خليجية تعبّر عن الأصالة والتراث في بوليفارد وورلد

البلاد (الرياض)
تبرز منطقة “الكويت” في بوليفارد وورلد، -إحدى الوجهات المميّزة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025-، ملامح الهوية الكويتية الأصيلة، والاعتزاز بالتراث.
وتستقبل المنطقة زوارها بتصميم مستوحى من أبرز معالم الكويت التاريخية والمعاصرة، من أهمها أبراج الكويت، والسفينة الخشبية التقليدية، والبيوت الشعبية القديمة.
وتحتضن عروضًا فنية تعبّر عن التراث الشعبي الكويتي، وأركانًا للمأكولات التقليدية التي تنقل نكهات المطبخ الكويتي الأصيل، ومتاجر تعرض منتجات وحرفًا يدوية محلية تمثل جانبًا من هوية الكويت الثقافية.
تأتي منطقة “الكويت” ضمن جهود موسم الرياض لتوسيع نطاق التبادل الثقافي وإبراز خصوصية الهويات الخليجية والعربية في قالب ترفيهي معاصر، يعكس مكانة العاصمة الرياض وجهة إقليمية وعالمية للثقافة والسياحة والترفيه.
