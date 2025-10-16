مرصد منظمة التعاون الإسلامي: اقتحامات يومية للمسجد الأقصى

البلاد (القدس المحتلة)

وثق مرصد منظمة التعاون الإسلامي استمرار الانتهاكات الإسرائيلية اليومية ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال قتلت 78 فلسطينيًا وجرحت 354 آخرين في غزة خلال الفترة بين 7 و13 أكتوبر 2025، فيما استمرت الغارات الجوية والمدفعية على مناطق متعددة، خصوصًا جنوب القطاع وخان يونس. وبلغ مجموع الضحايا الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 68,733 قتيلًا و179,067 جريحًا، مع انتشال 315 جثمانًا خلال الأيام السبعة الأخيرة، حسب المرصد.

وفي الضفة الغربية والقدس، شهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية نفذها مسؤولون ومستوطنون متطرفون، شملت اقتحام الحرم الإبراهيمي في الخليل ومنع الفلسطينيين من الصلاة فيه، واقتحام مستوطنين لمسجد في نابلس. كما نفذت قوات الاحتلال 301 اقتحامًا في الضفة، اعتُقل خلالها 134 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال، وجرح 13 طفلًا، إلى جانب حوادث دهس وسرقة جرار ومصاغ ذهبي وأغنام في مناطق متعددة.

وسجل الموسم الزراعي للزيتون عشرات الاعتداءات، إذ منع المستوطنون المزارعين من جني المحاصيل، واقتلعوا وأحرقوا الأشجار في عشرات القرى، مع استمرار عمليات السرقة والتخريب في نابلس وطولكرم ورام الله والخليل. وشملت الأنشطة الاستيطانية نصب خيام، رفع أعلام الاحتلال، وجرف أراض وبناء كنيس في بؤر رعوية.

وبحسب المرصد، بلغ إجمالي الجرائم خلال الأسبوع الأخير 1,681 جريمة، فيما وصل مجموع الانتهاكات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى 13 أكتوبر 2025 إلى 340,710 جريمة، ما يعكس استمرار الوضع المأساوي على الأرض رغم اتفاق وقف إطلاق النار.