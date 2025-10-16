سالم الدوسري.. الأفضل في آسيا

استأثر نجم منتخبنا الوطني، ونادي الهلال سالم الدوسري بالأضواء في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025 الذي أُقيم في الرياض، بعدما تُوّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025، ليواصل مسيرته المميزة، التي جعلته أحد أبرز رموز الكرة السعودية والعربية في السنوات الأخيرة.

وأشاد الاتحاد الآسيوي في بيانه الرسمي بما قدّمه سالم الدوسري، معتبرًا أنه قدم نموذجًا للاعب الآسيوي المحترف القادر على صناعة الفارق في كل الظروف.

وقد تفوق سالم الدوسري على عدد من أبرز نجوم القارة، بينهم أكرم عفيف نجم السد القطري، في سباق شهد تنافسًا مثيرًا حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسمه الدوسري بفضل إنجازاته الجماعية والفردية خلال العام.

الدوسري بات أول لاعب سعودي يتوّج بالجائزة مرتين، والرابع في تاريخ القارة بعد هيديتوشي ناكاتا (1997 و1998)، وسيرفر دجيباروف (2008 و2011)، وأكرم عفيف (2019 و2023).