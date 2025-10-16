 توقيع اتفاقيات تتجاوز 4 مليارات ريال| تركي آل الشيخ يرحب بضيوف”جوي فوروم 2025″ بـ”عاصمة الترفيه في العالم”

اليوم الأول من جلسات مؤتمر جوي فورم 2025 بحضور نخبة من روّاد وصنّاع الترفيه حول العالم ♥️🌍

The first day of sessions at #JoyForum 2025 with top global entertainment pioneers and industry leaders in attendance ♥️🌍#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/O03SQWUcTt

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 16, 2025