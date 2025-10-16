بشراكة إستراتيجية مع “كاكست”.. مبادرة جميل للتقنية العميقة 2025 تتوج المشاريع الريادية في نسختها الأولى

البلاد (الرياض)

كرمت مبادرة جميل للتقنية العميقة أمس، المشاريع الريادية الفائزة بجائزتها في نسختها الأولى 2025، بالشراكة الإستراتيجية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”؛ وذلك في مقر “الكراج” بالرياض، وذلك بدعم من مؤسسة مجتمع جميل السعودية، وتنظيم مركز ستارت سمارت لريادة الأعمال، أحد أعضاء شبكة معمل عبداللطيف جميل للتعليم العالمي في معهد ماستشوسيس للتقنية “MIT”؛ بهدف دعم للشركات الناشئة ولتحفيزها على النمو والتوسع، وفق رؤية المملكة 2030.

وجمعت المبادرة أكثر من 240 مشروعاً ريادياً، تأهل منها 30 فريقاً لمرحلة نصف النهائي، وترشحت 9 فرق للمرحلة النهائية، مكملة المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية رحلة حافلة من التمكين، التي شملت التدريب والتوجيه بمشاركة الخبراء والمستثمرين والجهات الفاعلة في المنظومة الريادية محلياً وعالمياً؛ بهدف تحويل المشاريع البحثية والابتكارات إلى حلول ومنتجات صناعية وتجارية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز تنافسية المملكة عالمياً في مجال التقنيات العميقة.

وحظي الحفل الختامي للمبادرة بحضور معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” الدكتور منير بن محمود الدسوقي، والأستاذ حسن محمد جميل، ونخبة من المختصين بالتقنيات العميقة في القطاعين العام والخاص.

وشمل الحفل عروضاً للمشاريع البحثية المترشحة للجائزة، وورش عمل قدمها مجموعة من الخبراء لعموم المهتمين بجوانب التقنية العميقة، إضافة إلى توفير منصة للتواصل وبناء الشراكات بين الحضور والمستثمرين، كما تضمنت الأنشطة معرضاً لـ 30 شركة ناشئة متأهلة لمرحلة نصف النهائي من المبادرة.

وأوضحت عضو مجلس الإدارة لمؤسسة مجتمع جميل السعودية الدكتورة مي طيبة، أن فوز المشاريع الثلاثة يعكس طموح المبتكرين السعوديين وقدرتهم على تحويل الأبحاث والتقنيات المتقدمة إلى حلول عملية ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، حيث تجسّد فعالية العروض النهائية ثمرة العمل التشاركي، وتمثل بدايةً لمستقبل أكثر ابتكاراً وريادة في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لواحات الابتكار الدكتور خالد الدكان، أن هذه المبادرة تُعدّ منصة فريدة لتمكين رواد الأعمال السعوديين في مجالات التقنية العميقة، وربطهم بالمنظومة البحثية والاستثمارية، مما يساهم في تعزيز موقع المملكة عالمياً في هذا المجال الحيوي، لافتاً إلى أنه مع هذه المبادرة تحصد ثمرة التعاون البنّاء الذي يجسد نموذج الابتكار السداسي الذي طورته “كاكست”، حيث تتكامل جهود القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجهات غير الربحية مع الجامعات والمجتمع البحثي ورواد الأعمال والمستثمرين، من خلال مشاريع نوعية تسهم بفاعلية في مجالات الصحة والبيئة والطاقة.

وجرى في ختام الحفل تكريم المشاريع الثلاثة الفائزة بجوائز يبلغ مجموعها 2.25 مليون ريال سعودي، حيث فازت شركة بلانسولين بالمركز الأول وجائزته التي تُقدر بمليون ريال سعودي، وذلك نظير التقنية التي ابتكرتها الشركة والتي تستخدم الخلايا النباتية لتصنيع الإنسولين، ما يسمح بتوطين صناعة الإنسولين في المملكة ويجعل تصنيعه أكثر كفاءةً وأقل تكلفة، أما المركز الثاني وجائزة بمقدار 750,000 ريال سعودي فكانت من نصيب شركة فيزيقراوند (VisiGround)، التي توّفر رادارات أرضية تُثبت على روبوتات متحركة مصممة محلياً، ما يتيح تصوير أعماق الأرض بدقة عالية لكشف التسريبات وتقليل الموارد التشغيلية، علماً بأن هذه الشركة كانت أيضاً من خريجي برنامج كاكست لإنشاء الشركات (KVP) في نسخته الأولى.

وفازت شركة أي راما (iRama) بالمركز الثالث وجائزة 500,000 ريال سعودي، حيث طورت تقنيات تطبق مفهوم الزراعة الحضرية، وهو ما يسمح بإنتاج الغذاء محلياً داخل المدن ويحسن الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على سلاسل الامداد البعيدة.

يذكر أن انطلاق النسخة الأولى من مبادرة جميل للتقنية العميقة، تعد منصة رائدة تجمع بين البحث العلمي وريادة الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المبتكرين السعوديين في بناء شركات ناشئة تنافس على الصعيدين المحلي والعالم، وخلال الفعالية، أعلنت مؤسسة مجتمع جميل السعودية عن إطلاق العمل على النسخة الثانية من مبادرة جميل للتقنية العميقة، التي ستخدم شريحة أوسع من العلماء والمبتكرين بإذن الله، وكذلك إطلاق حزم من البرامج والمبادرات الأخرى التي تركز على خدمة قطاع العلوم والتقنية والابتكار في المملكة العربية السعودية.