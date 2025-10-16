انعقاد الاجتماع الثاني لأمناء مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري

البلاد (الرياض)
عُقد في الرياض أمس، الاجتماع الثاني لأمانتي مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري من الجانبين، برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي الأمين العام لمجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري من الجانب السعودي محمد بن مزيد التويجري، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية الأمين العام لمجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري الفريق كامل الوزير من الجانب المصري.
وناقش الجانبان الرؤى المشتركة للعلاقة الإستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها، وخطط العمل المشتركة للتحضير للدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وأكد أُمناء مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري حرصهم على وضع خطة مشتركة لمجلس التنسيق الأعلى تهدف إلى تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية، ونقلها إلى آفاق أوسع بما يحقق تَطلُّعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة.
حضر الاجتماع، من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، ومساعد الأمين العام لمجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري المهندس فهد بن سعيد الحارثي، ومن الجانب المصري سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع، وعددٌ من المسؤولين من الجانبين.