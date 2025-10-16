المملكة تقود لجان المراجعة دولياً

البلاد (الرياض)

أعلن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين عن تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، وعضو مجلس الإدارة، والأمين العام للاتحاد العربي للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، رئيسًا لمجلس إدارة المركز الدولي للجان المراجعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله الشبيلي، أن تولي المملكة رئاسة مجلس إدارة المركز الدولي للجان المراجعة في واشنطن، يعكس تطور الحوكمة في المملكة ومكانتها العالمية. واعتبر القرار مكسبًا وطنيًا يجسد الثقة الدولية بالكفاءات السعودية ودورها في دعم الهيئات المهنية. وأوضح أن الرئاسة ستمكّن المملكة من تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير مبادرات لجان المراجعة، مؤكدًا التزامه بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمركز وتبني أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة وجودة أعمال المراجعة.

ويعكس هذا التعيين المكانة التي حققتها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد ثقة المجتمع المهني العالمي بالكفاءات الوطنية، كما يُبرز دور المملكة في تطوير المعايير والممارسات المهنية وإعداد الكوادر المتخصصة.من جانبه، أوضح المعهد الدولي للمراجعين الداخليين أن اختيار عبدالله الشبيلي لرئاسة مجلس إدارة المركز جاء تقديرًا لإسهاماته في تطوير خطط وبرامج المعهد وخبرته في تأسيس المنظمات المهنية إقليميًا، ولدور الهيئة السعودية في تعزيز الحوكمة، ورفع جودة لجان المراجعة.