“المسحل” يشكر القيادة على الدعم الذي أسهم في فوز الاتحاد السعودي لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد وطني

البلاد (الرياض)
رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الدعم غير المحدود لقطاع كرة القدم، الذي تواصل كرة القدم السعودية حصد ثماره وآخرها فوز الاتحاد السعودي لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد وطني في قارة آسيا “الفئة البلاتينية” لعام 2025.
وتوجه رئيس الاتحاد السعودي بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على جهوده واهتمامه المستمرين من أجل تسخير الإمكانيات كافة وتقديم كل الدعم للاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي كان له الأثر الكبير في حصد هذه الجائزة القارية.
وأكد المسحل أن فوز الاتحاد السعودي بجائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا “الفئة البلاتينية” يعكس قيمة المملكة كونها محورًا رئيسيًا لكرة القدم في قارة آسيا.
وتسلّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل الجائزة خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم بمركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض، مساء الخميس، بمشاركة نخبة من الشخصيات الرياضية والنجوم في النسخة التاسعة والعشرين من الحدث الآسيوي الكبير.
وجاء فوز الاتحاد السعودي لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا “الفئة البلاتينية” بعد منافسة مع الاتحادين الإيراني والياباني لكرة القدم.