الأرجنتين تتخطى كولومبيا وتضرب موعدًا مع المغرب في نهائي مونديال الشباب 2025

محمود العوضي (جدة) ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا تاريخيًا مع المنتخب المغربي، في نهائي مونديال الشباب 2025 المقامة في تشيلي، وذلك بعد فوزه بصعوبة على المنتخب الكولومبي بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن نصف نهائي البطولة. سجّل اللاعب الشاب ماتيو سيلفيتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (72)، ليقود التانغو إلى نهائي جديد يؤكد تفوقه التاريخي في البطولة التي يحمل رقمًا قياسيًا في عدد ألقابها. المنتخب الأرجنتيني أظهر شخصيته القوية في مواجهة حماس الكولومبيين، معتمدًا على صلابته الدفاعية وفعاليته الهجومية، ليؤكد أنه لا يزال أحد أعمدة كرة القدم العالمية على مستوى الفئات السنية. وكان منتخب المغرب قد خطف أنظار العالم بعد تأهله التاريخي إلى النهائي الأول في تاريخه، عقب مباراة مثيرة أمام منتخب فرنسا انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسمها أسود الأطلس بركلات الترجيح.

