إسرائيل تستلم أربعة توابيت رفات رهائن

البلاد (غزة)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الأربعاء)، أن الجيش الإسرائيلي تسلم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أربعة توابيت؛ تحتوي على رفات رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفاد البيان بأن الجيش يقوم حالياً بنقل الرفات إلى إسرائيل لتسليمها إلى المركز الوطني للطب الشرعي من أجل التعرف عليها بشكل رسمي.

ووفقاً للمتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، سلمت حركة حماس أربعة توابيت إلى الصليب الأحمر، مؤكداً على ضرورة التزام الحركة ببنود الاتفاق وبذل الجهود لإعادة جميع الأسرى إلى وطنهم.

في المقابل، أشار المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، إلى صعوبة تسليم جثث الرهائن لكنه شدد على التزام الحركة بجميع تفاصيل الاتفاق، في وقت وصف فيه المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كريستيان كاردون، العملية بأنها معقدة وقد تستغرق أياماً أو أسابيع، مع احتمال عدم العثور على بعض الجثث.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عمل على تهدئة الأجواء بين الطرفين وسط توترات متزايدة نتيجة تسليم الجثث. وأفادت التقارير بأن حماس كانت على قناعة بأن إسرائيل قد تتساهل في إجراءات إعادة الرفات، فيما أكدت المصادر الإسرائيلية الحاجة إلى الالتزام الكامل لضمان تنفيذ الاتفاق.

يأتي هذا التطور ضمن عملية تسليم 28 جثة كانت محتجزة لدى حماس وفصائلها منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023. ويعد استلام الأربعة رفات الأولى خطوة أساسية نحو إعادة جميع جثث الأسرى الإسرائيليين؛ وفق الاتفاق المبرم بمشاركة الوسطاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والجهات الأوروبية.

وتتزامن هذه الخطوة مع جهود دولية لإعادة فتح معبر رفح وتشغيله، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ضمن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن استقرار الأوضاع في القطاع.