أخضر اليد في المجموعة (D) ببطولة آسيا الـ 22

24 / ربيع الآخر / 1447 هـ      16 أكتوبر 2025
البلاد (جدة)
أسفرت قرعة البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال، والمؤهلة إلى كأس العالم 2027، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة (D) إلى جانب منتخبات اليابان وإيران وأستراليا، وذلك خلال القرعة التي جرت أمس في الكويت، بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وممثلي المنتخبات المشاركة.
ويتطلع الأخضر السعودي لخطف إحدى البطاقات الأربع المؤهلة لكأس العالم، وذلك خلال منافسات البطولة التي ستستضيفها الكويت خلال شهر يناير المقبل، وسط طموحات كبيرة لمواصلة الحضور القوي لكرة اليد السعودية على مستوى القارة الآسيوية.
يذكر أن نتائج القرعة قد أسفرت عن توزيع المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات، حيث ضمّت المجموعة (A) منتخبات قطر وكوريا الجنوبية وعُمان، فيما ضمت المجموعة (B) منتخبات البحرين والعراق والصين والأردن، وضمت المجموعة (C) منتخبات الكويت والإمارات وهونغ كونغ والهند.
