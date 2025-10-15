يايسله: أبارك للسعوديين التأهل للمونديال.. ونستعد لمواجهة الشباب

البلاد (جدة)

قدّم الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، تهنئته للشعب السعودي بعد تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل لحظة فخر لكل الرياضيين في المملكة.

وقال يايسله خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الشباب ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي: “تهانينا أولاً للسعوديين على بلوغ كأس العالم. كان يومًا سعيدًا ومميزًا للجميع، وحدثًا رائعًا لكرة القدم السعودية.”

وأكد يايسله أن مباريات فريقه أمام الشباب لطالما حملت طابعًا خاصًا من التاريخ والتنافس القوي، مشددًا على ضرورة التحضير الجيد للمواجهة رغم ضيق الوقت.

وأضاف: “مبارياتنا ضد الشباب دائمًا تنافسية. لم نملك الوقت الكافي للتحضير بكامل المجموعة، لكني متحمس لانضمام اللاعبين الدوليين ومشاركتهم في التحضيرات قبل اللقاء.”

وتحدث مدرب الأهلي عن اللاعب صالح أبو الشامات، مشيدًا بإمكاناته ومساهمته مع الفريق، حيث قال:

“صالح لاعب رائع ونثمّن وجوده معنا. سبب عدم مشاركته لأكثر من 65 دقيقة يعود إلى أنه لم يكن ضمن معسكر الفريق سابقًا، إضافة إلى ضغط المباريات الذي حدّ من إمكانية العمل معه بشكل كافٍ.”

وأوضح يايسله أن امتلاك الفريق عددًا كبيرًا من اللاعبين الدوليين يُعد أمرًا إيجابيًا، لكنه في الوقت نفسه يؤثر على التحضيرات الفنية بسبب غيابهم عن التدريبات خلال فترة التوقف.

وقال: “من الجيد أن يكون لدينا لاعبون دوليون كثر، لكن الغياب المتكرر يجعل التحضير صعبًا. الجانب الإيجابي هو أننا حصلنا على وقت كافٍ للاستشفاء، والأهم في مباراة الشباب هو التركيز والحسم أمام المرمى.”

كما أعرب يايسله عن سعادته بانضمام روي بيدرو إلى الطاقم الفني، مشيرًا إلى أن وجوده يمثل إضافة نوعية للفريق، وقال: “من الرائع أن نملك مثل هذه الإضافات. أنا ممتن لتواجد روي بيدرو، وآمل أن تكون هذه بداية حقبة جديدة نعمل فيها معًا ونتشارك الكثير من الأفكار. أنا متحمس للعمل معه.”