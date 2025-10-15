متابعات

موسم الرياض يطرح تذاكر المسرحية الكوميدية “النداء الأخير”

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع الآخر / 1447 هـ      15 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
أعلن موسم الرياض عن طرح تذاكر المسرحية الكوميدية “النداء الأخير”، التي ستقدم عروضها على مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي، خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر 2025، على مدار 7 ليال، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا.
وتدور أحداث المسرحية حول موظف حكومي متقاعد يجد نفسه وسط مواقف طريفة وصراعات يومية مع الآخرين، في قالب اجتماعي مرح يعكس الواقع بأسلوب كوميدي ممتع.
وتعرض المسرحية يوميًا من الساعة 9 مساء حتى 12 بعد منتصف الليل، ويمكن للجمهور حجز التذاكر عبر تطبيق Webook للاستمتاع بالعروض مباشرة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

