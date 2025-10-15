موسم الرياض يطرح تذاكر المسرحية الكوميدية “النداء الأخير”

البلاد (الرياض)
أعلن موسم الرياض عن طرح تذاكر المسرحية الكوميدية “النداء الأخير”، التي ستقدم عروضها على مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي، خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر 2025، على مدار 7 ليال، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا.
وتدور أحداث المسرحية حول موظف حكومي متقاعد يجد نفسه وسط مواقف طريفة وصراعات يومية مع الآخرين، في قالب اجتماعي مرح يعكس الواقع بأسلوب كوميدي ممتع.
وتعرض المسرحية يوميًا من الساعة 9 مساء حتى 12 بعد منتصف الليل، ويمكن للجمهور حجز التذاكر عبر تطبيق Webook للاستمتاع بالعروض مباشرة.