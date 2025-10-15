بشعار: “عِش وهج السرعة”.. نادي سباقات الخيل يستهل موسمه الجديد 2025-2026

ويترقب الجميع هذا الأسبوع إطلالة عدد من الأسماء البارزة، والأشواط الحماسية القوية في مشاركات متعددة في جميع الأيام، ومنها على سبيل المثال:

الخميس: يُفتتح الحفل بشوط الخيل العربية المبتدئة اعمار الثلاث سنوات على مسافة 1200 متر،والذي يتواجد فيه المرشح ” ايمن واسط ” حين حل في ثاني المراكز في آخر مشاركاته

وفي عاشر الأشواط يعود الجواد المميز ” للعلم ” على مسافة 1600 متر كأعلى المشاركين تصنيفاً بـ103.

الجمعة: أبرز أشواطه السادس والثامن بتواجد ” وقتك ” و ” داهي ” في ثامن الأشواط على مسافة الميل 1600 متر، و ” توهجر ” و ”

غصينه ” في سادس الأشواط على مسافة 1400 متر في شوط يجمع مهرات السنتين

السبت: يبرز فيه شوط جائزة عبدالله بن إبراهيم أبا الخيل كأقوى أشواط اليوم، بجائزة مالية قدرها 130 ألف ريال على مسافة 1800 متر، بتواجدالجواد ” لله دره ” و ” تحزيم ” الفائز بأربعة سباقات متتالية في آخر مشاركاته.