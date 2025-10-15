بشعار: “عِش وهج السرعة”.. نادي سباقات الخيل يستهل موسمه الجديد 2025-2026

تنطلق اليوم الخميس 16 أكتوبر سباقات الخيل لموسم 2025-2026 في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، حيث تقرر أن تكون منافسات الموسم لمدة ثلاثة أيام وهي: الخميس والجمعة، وتُختتم يوم السبت، بمعدل 12 شوطًا في كل يوم.
بواقع 3 حفلات أسبوعيًا تمتد لأكثر من ثلاثة شهور متوالية، تفصيليًا: 50 يومًا سباقيًا و483 شوطًا للخيل المهجنة الأصيلة، و108 أشواط للخيل العربية الأصيلة.
من جانبه، أتم نادي سباقات الخيل استعداداته للموسم الجديد عبر تجهيز المرافق والبنى الأساسية لاستضافة الزوار ومحبي سباقات السرعة.
ويترقب الجميع هذا الأسبوع إطلالة عدد من الأسماء البارزة، والأشواط الحماسية القوية في مشاركات متعددة في جميع الأيام، ومنها على سبيل المثال:
الخميس: يُفتتح الحفل بشوط الخيل العربية المبتدئة اعمار الثلاث سنوات على مسافة 1200 متر،والذي يتواجد فيه المرشح ” ايمن واسط ” حين حل في ثاني المراكز في آخر مشاركاته
وفي عاشر الأشواط يعود الجواد المميز ” للعلم ” على مسافة 1600 متر كأعلى المشاركين تصنيفاً بـ103.
الجمعة: أبرز أشواطه السادس والثامن بتواجد ” وقتك ” و ” داهي ” في ثامن الأشواط على مسافة الميل 1600 متر، و ” توهجر ” و ”
غصينه ” في سادس الأشواط على مسافة 1400 متر في شوط يجمع مهرات السنتين
السبت: يبرز فيه شوط جائزة عبدالله بن إبراهيم أبا الخيل كأقوى أشواط اليوم، بجائزة مالية قدرها 130 ألف ريال على مسافة 1800 متر، بتواجدالجواد ” لله دره ” و ” تحزيم ” الفائز بأربعة سباقات متتالية في آخر مشاركاته.