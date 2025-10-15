بريطانيا: نعمل مع الحلفاء لضمان تنفيذ وقف النار

البلاد (لندن)

أكد رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر أمس (الثلاثاء)، أن ضمان تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة لن يكون أمراً سهلاً، مشدداً على أن “لا مستقبل لغزة ولا أمن لإسرائيل إذا بقيت حماس قادرة على تهديد المدنيين وإراقة الدماء”. وأوضح في كلمة أمام النواب حول مشاركته في قمة شرم الشيخ أن بريطانيا ستواصل العمل مع الحلفاء لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وترتيبات الحكم الانتقالي في القطاع.

وأشار ستارمر إلى أن بلاده على استعداد للقيام بدورها الكامل في مراقبة وقف إطلاق النار، ونزع أسلحة حماس، وتفكيك قدراتها العسكرية، مؤكداً أن التركيز خلال الأسابيع المقبلة سيكون على تنفيذ خطة السلام بشكل دؤوب. كما أعلن عن تقديم بريطانيا حزمة مساعدات بقيمة 27 مليون دولار لدعم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، عبر وكالات الأمم المتحدة مثل يونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين، لضمان وصول المساعدات إلى المتضررين من المجاعة وسوء التغذية والمرض.

وتتوافق مواقف لندن مع خطة السلام الأمريكية التي أقرها الرئيس دونالد ترمب مؤخراً، والتي تهدف إلى تنحي حماس عن السلطة وجعل غزة منزوع السلاح تحت إدارة لجنة فلسطينية بإشراف دولي، مع نشر قوة دولية لإحلال الاستقرار وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية. وأكد ستارمر أن بريطانيا مستعدة لدعم هذه الآلية؛ لضمان أمن غزة واستقرارها طويل الأمد.