الاتحاد السعودي يستضيف مؤتمر الحلم الآسيوي في نسخته الأولى بالرياض

هاني البشر (الرياض)

استضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مؤتمر الحلم الآسيوي في نسخته الأولى برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي تنظمه مؤسسة “حلم آسيا” برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمية السعودية، بمشاركة واسعة من هيئات كرة القدم ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

تهدف مؤسسة “حلم آسيا” من عقد هذا المؤتمر للوصول إلى أقصى أثر اجتماعي لمبادرات المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي، بالإضافة لضمان فاعلية الوصول من خلال بناء شراكات أكثر جدوى مع المنظمات الدولية والمحلية في آسيا. ويترأس مجلس مؤسسة “حلم آسيا” صاحب السمو الملكي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وبعضوية كل من السيد تيموثي فوك تسون تينغ الرئيس السابق لاتحاد هونغ كونغ لكرة القدم، والسيد خيو ساميث، رئيس اتحاد آسيان لكرة القدم، والسيد زاو زاو نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية، والسيد برافول باتيل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعصو مجلس الفيفا سابقًا.

وافتتح المؤتمر بكلمة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وجّه خلالها الشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم على استضافة فعاليات المؤتمر، مؤكدًا على أهمية دور الاتحاد الآسيوي في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وجعلها جزءًا لا يتجزأ من رسالة مؤسسة الحلم الآسيوي. وشهد مؤتمر الحلم الآسيوي عقد عدة ندوات افتتحت بكلمة للسيد روبرت سكينر رئيس الشراكات العالمية بالأمم المتحدة، كما أقيمت ندوة بعنوان “كرة القدم أكثر من مجرد لعبة” قدمها السيد فهيد كرداني، أمين عام مؤسسة حلم آسيا، تلتها ندوة بعنوان “حماية حقوق الأطفال” من تقديم نيكوليتا فولتي، خبيرة الاستدامة الاجتماعية والبيئية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما شهد مؤتمر الحلم الآسيوي ندوة بعنوان “دور كرة القدم في التنمية والاستدامة” قدمها كل من مايك فيستر رئيس مؤسسة أندية كرة القدم الأوروبية، وروبرت سكينر رئيس الشراكات العالمية بالأمم المتحدة، ومايكل سلفستر لاعب المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايتد سابقًا.

كما قدم كل من سارة موكونا، مديرة الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ونغوين هوانغ فونغ، مديرة برنامج كرة القدم للجميع في فيتنام، وإيرين روزاريو مسؤولة الحماية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ندوة بعنوان “حماية الأطفال وتمكين الشباب”.

وتواصلت أعمال المؤتمر بعقد ندوة بعنوان “من الملعب إلى التنمية” قدمها السيد لي هوكينز مؤسس مؤسسة “ASA Foundation” وندوة بعنوان “كرة القدم للجميع” قدمها سام تيرنر عضو مجلس الأمناء بمنظمة “Para Football”، والسيد لي هوكينز مؤسس مؤسسة “ASA Foundation” وفيشيكا تشورب الرئيس التنفيذي لمؤسسة “Indochina Starfish Foundation”، بالإضافة لندوة بعنوان “كرة القدم والأعمال الإنسانية” قدمها ستيفن رينارد المسؤول العالمي لبرامج الرياضة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

فيما اختتمت أعمال المؤتمر بندوة “الاستدامة ومستقبل كرة القدم الآسيوية”، قدمتها دارلين هاريسون مستشارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يستضيف غدًا الخميس حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي سيقام في مركز الملك فهد الثقافي، بالإضافة لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي، وذلك ضمن سلسلة استضافات للفعاليات الآسيوية التي أصبحت المملكة وجهة رائدة لها.