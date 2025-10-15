أمين عام هيئة الفروسية يسلّم الكأس الملكي السعودي في اليابان للفائز بالمركز الأول

محمد الجليحي (الرياض)

أقيم في مضمار سباق طوكيو حفل السباق السنوي الكبير على جائزة الكأس الملكي السعودي في اليابان، حيث شهدت النسخة الحادية عشر حضورًا مميزًا من قبل أمين عام هيئة الفروسية المهندس عبدالله العسيري ونائب الأمين العام لهيئة الفروسية محمد الكلثم ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان أنس النويصر، كما حضر الحفل عدد من الدبلوماسيين وممثلون من مختلف القطاعات ذات العلاقة.



وخلال الحفل سلّم أمين عام هيئة الفروسية المهندس عبدالله العسيري الفائز بالمركز الأول الخيّال ريوسي ساكاي، معبّرًا عن اعتزازه بهذه المشاركة التي تعكس عمق العلاقات الرياضية بين المملكة واليابان، ومؤكدّا لما تولّيه هيئة الفروسية من اهتمام بتعزيز حضورها عالميًا كما صرّح بأن الحفل يعد مناسبة مميزة بادر بها الملك عبدالله رحمه الله، وهي شهادة على نجاح العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان وهذا الحدث هو احتفال تبادل ثقافي ورياضي ونأمل أن نستضيف المزيد من هذه الفعاليات في الرياض.

تأتي مشاركة هيئة الفروسية في هذا الحدث، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الفروسية وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع ورفع مكانته على المستويين المحلي والعالمي.