الأولى أمراء المناطق ونوابهم والوزراء والمسؤولون يهنئون القيادة بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لمونديال 2026

البلاد (الرياض) رفع أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق، والوزراء، والمسؤولون أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كاس العالم 2026. وأكد أمراء المناطق، والوزراء والمسؤولون أن تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخ الكرة السعودية، والثالثة على التوالي؛ يعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور وتقدم في ظل الدعم اللا محدود، الذي يلقاه القطاع الرياضي من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله. كما تقدم أمراء المناطق، والوزراء والمسؤولون لاعبي المنتخب السعودي، والجهازين الفني والإداري على هذا الإنجاز، والتهنئة موصولة لكافة مسؤولي ومنسوبي القطاع الرياضي في المملكة، سائلين الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.